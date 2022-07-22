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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الارجنتيني المؤقت في طهران

واعربت طهران في هذا اللقاء ايضا، عن بالغ قلقها وقلق عوائل المواطنين الايرانيين الخمسة، بعد قرار سحب اوراقهم الثبوتية والتضييق على مغادرتهم الارجنتين، باعتباره نقضا سافرا لقواعد حقوق الانسان؛ وعليه فقد طالبت برفع هذه القيود فورا.
رمز الخبر: ۶۶۵۶۹
تأريخ النشر: 21 July 2022

استدعت الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء، القائم بالاعمال المؤقت لسفارة الارجنتين في طهران، وابلغته احتجاجا شديد اللهجة على خلفية قيود السفر المفروضة على 5 من الرعايا الايرانيين ضمن طاقم طائرة نقل فنزويلية عند مغادرتهم الارجنتين.

وافادت ارنا، انه عقب هذا الاجراء، تم امس الثلاثاء استدعاء القائم بالاعمال المؤقت لدى السفارة الارجنتينية في طهران، من قبل رئيس الشعبة الثانية لدائرة الشؤون الامريكية بوزارة الخارجية الايرانية، وابلاغه احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حكومة الارجنتين.

كما جرى في هذا اللقاء، التأكيد على عدم صحة الاتهامات وعدم شرعية التحقيق المطوّل الذي اجراه قاضي التحقيق الأرجنتيني حول الطائرة الفنزويلية والمواطنين الإيرانيين فيها، كما تم التصريح بأن وضع الطائرة والرعايا الإيرانيين من طاقمها يتناغم واطر القوانين الدولية والمواثيق الملاحة الجوية بالكامل، وعليه فإنه ليس هناك اي ادعاء (مبرر) ضد هؤلاء المواطنين.

واعربت طهران في هذا اللقاء ايضا، عن بالغ قلقها وقلق عوائل المواطنين الايرانيين الخمسة، بعد قرار سحب اوراقهم الثبوتية والتضييق على مغادرتهم الارجنتين، باعتباره نقضا سافرا لقواعد حقوق الانسان؛ وعليه فقد طالبت برفع هذه القيود فورا.

وتعليقا على بعض الشائعات التي روجت لها وسائل اعلام صهيونية والتهم الواهية التي تكشف عن عداء الصهاينة للجمهورية الاسلامية الايرانية ورعاياها، اذ حذر الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى من استمرار هذا التطور، صرح بان ايران عازمة في اطار واجبها الذاتي على صون حقوق مواطنيها الاساسية وحريتهم، وبناء على ذلك فهي تطالب الحكومة الارجنتينية ان تكون على قدر المسؤولية في ازالة قيود السفر وتسهيل مغادرة المواطنين الايرانيين ضمن طاقم الطائرة الفنزويلية، فورا.

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