ايران تستدعي سفيرها من السويد للتشاور

وقد اصدر القضاء السويدي، متأثرا بإملاءات زمرة المنافقين الارهابية، حكما بالسجن المؤبد في حق هذا المواطن الايراني.

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، استدعاء السفير الايراني في السويد الى طهران للتشاور؛ وذلك ردا على البيان والحكم المخالف للقانون الصادر بحق المواطن الايراني "حميد نوري" من قبل القضاء السويدي.

واوضح "كنعاني"، انه عقب اصدار هذا الحكم اللاقانوني القائم على تهم لا اساس لها ومشبوهة ومفبركة بحق المواطن "حميد نوري" من قبل السويد، فقد تم القرار على استدعاء سفيرنا في هذا البلد الى طهران لاجراء بعض المشاورات.

يذكر ان الشرطة السويدية اقدمت على اعتقبال حميد نوري، منذ نوفمبر 2019 .

وقد اصدر القضاء السويدي، متأثرا بإملاءات زمرة المنافقين الارهابية، حكما بالسجن المؤبد في حق هذا المواطن الايراني.