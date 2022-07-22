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رئيسي: الجيش السوري يجب ان يسيطر على جميع الحدود في هذا البلد

واكد وزير خارجية سوريا في لقائه رئيس الجمهورية، عزم بلاده الاستمرار في تعزيز علاقاتها بمختلف المجالات مع ايران، وزيادة التنسيق المشترك على شتى المستويات.
رمز الخبر: ۶۶۵۶۵
تأريخ النشر: 21 July 2022

اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، على احترام سيادة سوريا، وان يسيطر الجيش السوري على جميع الحدود في هذا البلد.

وفي لقائه الاربعاء، وزير خارجية سوريا "فيصل المقداد" والوفد المرافق له، تمنى "رئيسي" بالسعادة والرقي لسوريا حكومة وشعبا؛ قائلا : انني على يقين بان مستقبلا واعدا سيكون حليفا للشعب السوري الصابر والمقاوم.

واضاف رئيس الجمهورية : كما صرح به سماحة قائد الثورة الاسلامية، يجب على الامريكيين مغادرة سوريا؛ مبينا ان انسحاب امريكا من شرق الفرات والمنطقة برمتها، السبيل الى الحل الاساسي والجذري للازمات الراهنة في منطقة غرب اسيا.

وفيما اكد على ازالة هواجس بعض الدول، صرح رئيسي في هذا اللقاء : يجب ان يسيطر الجيش السوري على جميع الحدود في هذا البلد واحترام السيادة السورية؛ لان التغافل عن هذه القضايا سيؤدي الى مخاطر عديدة.

الى ذلك، ابلغ "المقداد" تحيات رئيس جمهورية سوريا "بشار الاسد" لـ "اية الله رئيسي"، كما قدم عرضاً حول آخر المستجدات ذات الصلة بسوريا وبما يشمل الوضع في الشمال السوري والجوانب المتعلقة بالوضع الإنساني.

واكد وزير خارجية سوريا في لقائه رئيس الجمهورية، عزم بلاده الاستمرار في تعزيز علاقاتها بمختلف المجالات مع ايران، وزيادة التنسيق المشترك على شتى المستويات.

واشار المقداد ايضا إلى ارتياح سوريا لنتائج قمة طهران الثلاثية بمشاركة رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا؛ مشيدا بالمواقف الواضحة والمبدئية التي تتخذها إيران إزاء بلاده ولا سيما التي اعلنت عنها خلال القمة، ومؤكدا بان مواقف قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية مؤشر على التحالف الوثيق بين طهران ودمشق.

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رئيسي: الجيش السوري يجب ان يسيطر على جميع الحدود في هذا البلد