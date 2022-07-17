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قائد القوة البحرية العمانية يزور طهران اليوم

وفي سبتمبر 2013، وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري ...
رمز الخبر: ۶۶۵۶۱
تأريخ النشر: 16 July 2022

اعلن السفير الإيراني لدى عمان علي نجفي ان قائد القوة البحرية العمانية سيزور طهران اليوم السبت.

وقال نجفي في مقابلة مع مراسل ارنا: ان قائد القوة البحرية العمانية "اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي" سيزو طهران طهران اليوم السبت لإجراء مباحثات مع المسوؤلين الإيرانيين.

وتربط سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات تاريخية متينة، قائمة على أسس حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك في كثير من القضايا التي تجمع البلدين الصديقين، والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، ما هي إلا تأكيد على متانة وصلابة هذه العلاقات التي تكللت في الماضي بتعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات المختلفة، الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

وفي سبتمبر 2013، وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري التي من شأنها أن تشكل إطار عمل للتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين. وفي سبتمبر من عام 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عُمان.

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