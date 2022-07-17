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باقري ونظيره الصيني يبحثان الاتفاق النووي في اتصال هاتفي

وتؤكد وزارة الخارجية دوما على أن إيران عقدت العزم على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر وليست لديها مطالب إضافية خارج الاتفاق النووي خلافا لما تروجه الإدارة الأمريكية.
رمز الخبر: ۶۶۵۶۰
تأريخ النشر: 16 July 2022

أعلنت السفارة الصينية لدى طهران أن نائب وزير خارجية هذا البلد بحث الاتفاق النووي الإيراني مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني".

وكتب الدبلوماسي الصيني في سفارة هذا البلد في طهران ليمينغ شين على تويتر: بحث نائب وزير الخارجية الصيني "ما جاوسو" في اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" الاتفاق النووي الإيراني.

وتؤكد وزارة الخارجية دوما على أن إيران عقدت العزم على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر وليست لديها مطالب إضافية خارج الاتفاق النووي خلافا لما تروجه الإدارة الأمريكية.

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