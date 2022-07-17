شمخاني: ليس لدى ايران اي قيود لتعزيز العلاقات الشاملة مع جمهورية اذربيجان

وقدم دعوة لزيارة رئيس جمهورية ايران لزيارة اذربيجان واضاف انني زرت ايران عدة مرات و سأزورها مرة اخرى لمتابعة الاتفاقيات المشتركة وتنفيذها على وجه السرعة.

اكد امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني "علي شمخاني" على اهمية العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان باعتبارهما بلدين شقيقين واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليس لديها اي قيود للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الشامل مع اذربيجان.

واجتمع شمخاني الذي يزور العاصمة الاذربيجانية باكو، صباح يوم الجمعة مع الرئيس الاذربيجاني الهام علي اف واكد خلال اللقاء على اهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين واضاف ان الحكومة الايرانية تولى اهتماما خاصا بتوسيع العلاقات مع دول الجوار وفي هذا الاطار هي عاقدة العزم على توطيد العلاقات الودية مع اذربيجان في شتى المجالات باعتبارها جارة مسلمة وشيعية.

واضاف ان لدى البلدين تعاون جيد للغاية على مدى 30 عاما كما ان الرئيس الاذربيجاني السابق الفقيد حيدر على اف كان يشير دوما الى هذه العلاقات وكان يؤكد على تعزيزها اكثر فاكثر.

وتابع مخاطبا الرئيس الاذربيجاني: استمرت هذه العلاقات المتينة في فترة رئاستكم ونحن واثقون من ارتقاء هذه العلاقات وبلوغها مستوى ممتاز بفضل الاهتمام الخاص الذي يوليه البلدان لها.

وشدد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عاقدة العزم على الوقوف بوجه اللاعبين الذين يسعون وراء تشويه العلاقات بين طهران وباكو داعيا الى تضافر الجهود للتصدي لمثل هذه المساعي.

واعرب عن امله بان تفسح زيارة الرئيس الاذربيجاني القادمة لايران المجال امام تحقيق قفزة في علاقات البلدين.

من جانبه اكد الهام علي اف خلال اللقاء، ان العلاقات مع ايران ودية وهي ماضية نحو مزيد من الاستقرار في ظل ارادة قادة البلدين بعيدة عن الضغوط التي يمارسها بعض الدول التي لاتروقها هذه العلاقات الودية.

واشار الى الاواصر الحضارية والثقافية والدينية الفريدة بين اذربيجان وايران معتبرا اياها ارضية مناسبة للغاية للتغلب على العقبات التي تعترض ترسيخ العلاقات الثنائية بسرعة اكبر واضاف إنه بعد الحرب الثانية في قره باغ واستعادة الاراضي المحتلة باتت الظروف مهيأة جدا لاستخدام الطاقات والامكانيات المشتركة في مختلف المجالات بما فيها الترانزيت والنفط والطاقة والتجارة.

وقدم دعوة لزيارة رئيس جمهورية ايران لزيارة اذربيجان واضاف انني زرت ايران عدة مرات و سأزورها مرة اخرى لمتابعة الاتفاقيات المشتركة وتنفيذها على وجه السرعة.