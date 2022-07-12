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رئيسي: إيران ترفض أي تدخل خارجي في سوريا

من جانبه هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، في المكالمة الهاتفية، إيران حكومة وشعبا بقدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا السيد رئيسي الى نقل خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية.
رمز الخبر: ۶۶۵۵۶
تأريخ النشر: 11 July 2022

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي لنظيره السوري في رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن إيران تدعم إحلال السلام والاستقرار وتعارض أي تدخل خارجي في سوريا.

وهنأ السيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد مساء السبت، الحكومة والشعب السوريين بقدوم عيد الأضحى، سائلا الباري تعالى ان يغدق بنعمه وبركاته في هذا العيد السعيد على الشعوب الاسلامية لاسيما الشعبين الايراني والسوري.

وأشار رئيسي إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين ووصف زيارة الرئيس السوري لطهران بأنها كانت ناجحة، وشدد على أنه تم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.

ولفت إلى استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحور المقاومة وخاصة سوريا، وقال رئيسي: إن إيران تؤيد إرساء السلام والاستقرار وتعارض أي تدخل أجنبي في سوريا.

من جانبه هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، في المكالمة الهاتفية، إيران حكومة وشعبا بقدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا السيد رئيسي الى نقل خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية.

وقال الاسد أن أعداءنا يضعفون يوما بعد يوم وليس عاما بعد عام امام محور المقاومة، مضيفا ان إيران وسوريا في خندق واحد، آملا أن يحتفل الشعبان السوري والايراني في العيد القادم بتحقيق المزيد من النجاحات.

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