بالصورة: سفراء الدول الأجنبية يتفقدون المناطق السياحية في مهريز

زار سفراء صربيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية منطقة مهريز واطلعوا على القدرات السياحية لهذه المدينة التابعة لمحافظة يزد وسط البلاد.

وافاد تقرير عن العلاقات العامة لدائرة التراث الثقافي لمهريز، ان سفراء صربيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية زاروا حديقة بهلوانبور العالمية وقناة حسن أباد العالمية والحصون التاريخية للمدينة خلال زيارة ليوم واحد إلى مدينة مهريز.

وقال رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في مهريز، أن أكثر من 600 عمل تاريخي وطبيعي وثقافي تم كشفه في مهريز، منها 115 اثرا تم تسجيله في قائمة الأثار الوطنية.

وأضاف موحد كرباسي: ان معلمين من المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية لمهريز، بما في ذلك حديقة بهلوانبور وقناة حسن آباد مشير، مسجلة في قائمة المعالم الأثرية العالمية ، والتي يزورها عدد كبير من السياح المحليين والأجانب كل عام.

وتم تسجيل حديقة بهلوانبور وقناة حسن آباد مشير ودهنو في قائمة أثار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

تقع مدينة مهريز التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة على بعد 30 كم جنوب مدينة يزد.