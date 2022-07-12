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كربلاء وطهران تبحثان آلية التخطيط لمراسم الأربعين

وخلال هذه اللقاءات، قدم زاكاني شرحا عن نشاطات لجنة الأربعين في أمانة العاصمة طهران وتوقعاتها من أجل إقامة مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)، وتبادل الحديث مع المسؤولين العراقيين بهذا الشأن.
رمز الخبر: ۶۶۵۵۴
تأريخ النشر: 11 July 2022

بحث أمين العاصمة طهران "علي رضا زاكاني"، مع مسؤولين عراقيين آلية التخطيط لمراسم زيارة أربعين الإمام الحسين (ع).

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين، التقى زاكاني مع محافظ كربلاء "نصيف الخطابي"، ومسؤولي العتبة العلوية والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة "آية الله الصافي"، ومتولي العتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد مهدي الكربلائي" وأجرى معهم محادثات بشأن التخطيط والتنسيق لزيارة أربعين الإمام الحسين (ع).

وخلال هذه اللقاءات، قدم زاكاني شرحا عن نشاطات لجنة الأربعين في أمانة العاصمة طهران وتوقعاتها من أجل إقامة مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)، وتبادل الحديث مع المسؤولين العراقيين بهذا الشأن.

وبين زاكاني، أن خدمات إيران تتم على 3 مستويات؛ استضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للزوار الأفغان والباكستانيين في حدودها الشرقية، ثم تقديم الخدمات للزوار المتجهين برا إلى العراق في المنافذ الحدودية الغربية، وبالتالي تقديم الخدمات إلى جميع الزوار في مدينتي النجف وكربلاء وطريق الحسين.

وفي هذه اللقاءات، قدم مسؤولو العتبة العلوية المقدسة ومحافظ كربلاء إلى أمين العاصمة طهران والوفد المرافق له، شرحا عن خططهم وكذلك هواجسهم بشأن إقامة مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين (ع) لهذا العام الجاري.

وبدوره طرح آية الله الصافي هواجسه بشأن زيارة الأربعين المقبلة، نظرا لارتفاع حرارة الجو وازدياد عدد الزوار بعد انحسار موجة كورونا، كما شرح بعض النقاط بشأن اتحاد التيارات الشيعية وكيفية التعامل مع الزوار من مختلف الجنسيات.

وأيضا أشار آية الله الكربلائي خلال لقائه مع زاكاني، إلى موضوع تغذية الزوار، وعد نقل الزوار في يوم الأربعين وعودتهم إلى مدنهم وبلدانهم من المشكلات المحتملة، داعيا إلى المزيد من التواصل والتعاون بين وزارة النقل العراقية ومديرية شؤون النقل والمرور بأمانة العاصمة طهران لحل هذه المشكلة.

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