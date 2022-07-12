أمير عبداللهيان يغادر طهران متوجها الى روما

وقال امیر عبداللهیان أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره الایطالي " لويجي دي مايو ”، مضیفا قد أجرينا مشاورات ومناقشات مرتين في نيويورك وميونيخ.

غادر وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، طهران متوجها الی عاصمة إيطاليا روما لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

وغادر "امير عبداللهيان" على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الاثنین طهران متوجها الى عاصمة إيطاليا روما لإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية مع كبار المسؤولين في هذا البلد والفاتیکان.

وقال امیر عبداللهیان أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره الایطالي "لويجي دي مايو”، مضیفا قد أجرينا مشاورات ومناقشات مرتين في نيويورك وميونيخ.

واعتبر متابعة سبل تعزیز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بین البلدین من الأهداف الرئيسية لهذه الزیارة، قائلا قد تم وضع برامج مختلفة على جدول الأعمال لمتابعة اهدافنا الثنائیة.