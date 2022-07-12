مسؤول برلماني: نتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار

ارتفع حجم التجارة بين إيران وروسيا إلى 4 مليارات دولار سنويا في حکومة رئيسي، وكان هذا الحجم أقل من 3 مليارات دولار في الحكومة السابقة، ونتوقع زيادته في عام 2022.

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "إبراهيم رضائي" إن حجم التجارة بين إيران وروسيا شهد نموا ملحوظا في حکومة الرئيس رئيسي، مضيفا أن الطاقات التجارية المتوفرة في البلدين من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري الثنائي ليبلغ إلى 20 مليار دولار سنويا.

وقال رضايي في تصريح خاص لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : خلال زيارة رئيس الجمهورية اية الله "ابراهيم رئيسي" الى روسيا، تم الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، ويمكن ان يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا.

وأضاف: ارتفع حجم التجارة بين إيران وروسيا إلى 4 مليارات دولار سنويا في حکومة رئيسي، وكان هذا الحجم أقل من 3 مليارات دولار في الحكومة السابقة، ونتوقع زيادته في عام 2022.

وشدد على ضرورة تعزيز البنية التحتية للنقل بين البلدين، قائلا إن البنى التحتية للنقل الجوي والبري والبحري بين البلدين تحتاج إلى التنمية والتقوية، معتبرا ان النقل البحري اسهل وارخص طريق للتجارة بين البلدين.

واكد اهمية مقايضة السلع في عملية التبادل التجاري بین البلدین، قائلا ان استيراد البضائع المطلوبة من روسيا وتصدير البضائع الإيرانية الی هذا البلد يلعب دورا هاما في تعزیز العلاقات التجاریة بینهما.