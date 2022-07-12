النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

مسؤول برلماني: نتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار

ارتفع حجم التجارة بين إيران وروسيا إلى 4 مليارات دولار سنويا في حکومة رئيسي، وكان هذا الحجم أقل من 3 مليارات دولار في الحكومة السابقة، ونتوقع زيادته في عام 2022.
رمز الخبر: ۶۶۵۵۲
تأريخ النشر: 11 July 2022

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "إبراهيم رضائي" إن حجم التجارة بين إيران وروسيا شهد نموا ملحوظا في حکومة الرئيس رئيسي، مضيفا أن الطاقات التجارية المتوفرة في البلدين من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري الثنائي ليبلغ إلى 20 مليار دولار سنويا.

وقال رضايي في تصريح خاص لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : خلال زيارة رئيس الجمهورية اية الله "ابراهيم رئيسي" الى روسيا، تم الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، ويمكن ان يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا.

وأضاف: ارتفع حجم التجارة بين إيران وروسيا إلى 4 مليارات دولار سنويا في حکومة رئيسي، وكان هذا الحجم أقل من 3 مليارات دولار في الحكومة السابقة، ونتوقع زيادته في عام 2022.

وشدد على ضرورة تعزيز البنية التحتية للنقل بين البلدين، قائلا إن البنى التحتية للنقل الجوي والبري والبحري بين البلدين تحتاج إلى التنمية والتقوية، معتبرا ان النقل البحري اسهل وارخص طريق للتجارة بين البلدين.

واكد اهمية مقايضة السلع في عملية التبادل التجاري بین البلدین، قائلا ان استيراد البضائع المطلوبة من روسيا وتصدير البضائع الإيرانية الی هذا البلد يلعب دورا هاما في تعزیز العلاقات التجاریة بینهما.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيسي: إيران ترفض أي تدخل خارجي في سوريا
بالصورة: سفراء الدول الأجنبية يتفقدون المناطق السياحية في مهريز
كربلاء وطهران تبحثان آلية التخطيط لمراسم الأربعين
أمير عبداللهيان يغادر طهران متوجها الى روما
مسؤول برلماني: نتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار
القائد يشيد بنجاحات فريق الطائرة باشراف مدربه الايراني
رئيس الوزراء الأردني: منفتحون على علاقات مع إيران
المشاورات واللقاءات المكثفة مؤثرة إيجابيا في تنفيذ الاتفاقات بين ايران وقطر