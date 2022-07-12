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القائد يشيد بنجاحات فريق الطائرة باشراف مدربه الايراني

يذكر ان ايران ضمنت التاهل الى نهائيات دوري الامم بالكرة الطائرة بحلولها في المركز السابع برصيد 20 نقطة .
رمز الخبر: ۶۶۵۵۱
تأريخ النشر: 11 July 2022

عبر حساب قائد الثورة الاسلامية على اينستغرام عن الارتياح والسرور لنجاح فريق الطائرة الايراني في التأهل الى نهائيات دوري الامم بالكرة الطائرة وباشراف كادر تدريبي ايراني.

واعتبر موقع القائد بأن هذا التأهل يبعث على الفرح والسرور خاصة وانه يتحقق برعاية مدرب ايراني.

ونقل الموقع عن حساب القائد قوله: انني أؤكد دائما على اهمية المدرب الايراني واتبنى ذلك، وعندما اختير سابقا مدرب ايراني لفريق كرة القدم أثنيت على ذلك، ان من اللائق لبلدنا اختيار مدربين ايرانيين للفرق والمنخبات الرياضية، انني مسرور جدا ان يتمكن مدرب ايراني مع مساعديه في ايصال شبابنا الى هذه المرحلة، وفقكم الله والى مزيد من النجاحات.

يذكر ان ايران ضمنت التاهل الى نهائيات دوري الامم بالكرة الطائرة بحلولها في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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