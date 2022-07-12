المشاورات واللقاءات المكثفة مؤثرة إيجابيا في تنفيذ الاتفاقات بين ايران وقطر

كما عبّر أمير قطر عن ارتياحه وسعادته لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.

أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي بان المشاورات واللقاءات الدبلوماسية الكثيرة والمكثفة بين المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال الاشهر الاخيرة لها تاثير إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي، جرى الاحد، قدم آية الله ابراهيم رئيسي التهنئة الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة قطر وشعبها، معربا عن امله بأن يمن الباري تعالى ببركاته بمناسبة عيد الاضحى المبارك على الشعبين الايراني والقطري وعلى الامة الاسلامية.

وأشار الرئيس الايراني الى المشاورات واللقاءات الدبلوماسية الكثيرة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الاشهر الاخيرة، وقال: هذه اللقاءات والمشاورات لها تاثير إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

من جانبه ، قدم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في هذا الاتصال الهاتفي، التهنئة بعيد الاضحى المبارك الى آية الله ابراهيم رئيسي والشعب والحكومة الايرانية وكذلك قائد الثورة الاسلامية، معربا عن امله بأن يعم الخير والنعمة على الشعبين القطري والايراني والشعوب الاسلامية الاخرى ببركة هذا العيد.

كما عبّر أمير قطر عن ارتياحه وسعادته لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.