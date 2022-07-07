امیر عبداللهیان: المفاوضات البناءة لرفع الحظر رهن بجدية ومرونة اميركا

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، المفاوضات البناءة لرفع الحظر بانها رهن بالجدية وامتلاك المبادرة والمرونة لدى الجانب الاميركي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بشأن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك الوضع الأخير لمفاوضات رفع الحظر.

واعتبر أمير عبداللهيان أن المفاوضات البناءة رهن بالجدية وامتلاك المبادرة والمرونة من الجانب الأمريكي.

وأكد وزير الخارجية الايراني جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق اتفاق مستديم وقوي.

من جانبه أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ، في هذا الاتصال الهاتفي ، رؤية بلاده بضرورة تحقيق نتيجة واتفاق نهائي في المفاوضات ، وأضاف: ان عمان تدعم دائما التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية وتحقيق مطالب إيران المشروعة.