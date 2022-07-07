وبين ان بعض دول المنطقة تجاوزت التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التحالف معه وهذا خطأ استراتيجي .

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايراني كمال خرازي ان دخول الكيان الصهيوني في تحالفات مع بعض دول المنطقة سيزيد حدة التوتر والصراع الإقليمي .

واضاف خرازي مساء امس الاثنين في تصريحات ان بعض دول المنطقة تجاوزت التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التحالف معه وهذا خطأ استراتيجي محذرا من أن “دخول الاحتلال الإسرائيلي في تحالفات مع بعض دول المنطقة سيزيد حدة التوتر والصراع الإقليمي.

وتحدث خرازي عن مفاوضات ایران مع المملكة العربية السعودية، متهما “بعض دول المنطقة بتجاوز الخطأ الاستراتيجي” وقال إن “طهران مستعدة للحديث مع السعودية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية”، مضيفا أنه “رغم الخلافات الجادة مع السعودية نؤمن بإمكانية تكامل قدراتنا”.

واضاف خرازي ان طهران مستعدة للحديث مع السعودية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية .

وبين ان بعض دول المنطقة تجاوزت التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التحالف معه وهذا خطأ استراتيجي . واشار ان دخول الكيان الصهيوني في تحالفات مع بعض دول المنطقة سيزيد حدة التوتر والصراع الإقليمي .