فصائل فلسطينية: نتائج التحقيق الأمريكي في اغتيال ابو عاقلة كاذبة وتزوير للحقيقة

بدوره اكد حزب الشعب الفلسطيني أن تسليم الرصاصة فتح باب التشكيك، مؤكداً على ضرورة التوجه للجنائية الدولية.

أعلنت لجان المقاومة الفلسطينية رفضها لنتائج التحقيق الامريكي المنحاز للكيان الصهيوني في جريمة قتل الصحفية شيرين ابو عاقلة .

واعتبرت اللجان في بيان صادر عنها أن نتائج التحقيق الأمريكي في جريمة قتل الصحفية شيرين ابوعاقلة كذبا وتدليسا أمريكيا كعادتها في كافة القضايا التي تجرم العدو الصهيوني.

وأشارت الى أن التحقيق الأمريكي يعد انحيازا وتبنيا للرواية الصهيونية الكاذبة وتزويرا للحقيقة التي شاهدها كل العالم على شاشات التلفزة المختلفة.

ودعت لجان المقاومة السلطة الى نقل ملف الصحفية شيرين ابوعاقلة الى محكمة الجنايات الدولية وفتح تحقيق دولي نزيه لمعاقبة القتلة الصهاينة .

بدوره اكد حزب الشعب الفلسطيني أن تسليم الرصاصة فتح باب التشكيك، مؤكداً على ضرورة التوجه للجنائية الدولية.

وأشار وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الى أن الموقف الأمريكي اليوم في إعفاء الاحتلال من مسئولية جريمة اغتيال أبو عاقلة ليس جديداً، وقد سبق وأن اعتبرنا مجرد القبول بتسليم الرصاصة سيفتح باب التشكيك بحقيقة أن "إسرائيل" هي القاتل.

وأكد العوض بأن الطريق الوحيد هو فقط لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمتها على هذه الجريمة وغيرها.