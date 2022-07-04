رئيس الوزراء اليمني: امريكا تسعى للسيطرة على ثروات اليمن

اعتبر رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "عبدالعزيز صالح بن حبتور"، زيارة السفير الأمريكي الاخيرة لمحافظتي حضرموت والمهرة، انها تندرج ضمن سعي واشنطن المستمر للسيطرة على الحقول النفطية والموانئ في الشريط الجنوبي للجمهورية اليمنية وجزء من الساحل الغربي.

واكد "الحبتور" في تصريح له اليوم السبت، بأن مخططات الاحتلال في المحافظات والمناطق المحتلة اليمنية، ينبغي أن تواجه من قبل أحرارها بدعم وإسناد من المشروع الوطني المناهض للعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.

كما أشاد بنموذج "المقاومة المشرف لمواجهة المحتل ومشاريعه التي تنتهك السيادة الوطنية على نحو سافر في اليمن"؛ بحسب موقع "انصار الله" على الانترنت.

تصريحات رئيس حكومة الانقاذ الوطني اليمنية هذه، جاءت على خلفية زيارة السفير الامريكي لدى اليمن المقيم بالسعودية "استيفين فاغين"، يوم الاثنين (27 حزيران 2022)، لمحافظتي حضر موت والمهرة المحتلتين بواسطة القوات الاماراتية والسعودية، ولقائه عددا من المسؤولين المحليين هناك.