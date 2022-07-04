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اوبك: عائدات النفط الإيراني شهدت نموا بنسبة ثلاثة اضعاف في العام الماضي

وبلغت قيمة صادرات أعضاء أوبك من النفط نحو 560.63 مليار دولار في العام الماضي (2021)، مقابل 317.35 مليار دولار في 2020.
رمز الخبر: ۶۶۵۳۲
تأريخ النشر: 03 July 2022

أظهر آخر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط."أوبك"، ان العائدات النفطية لإيران بلغت الى اكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2021،لتسجل نموا بنسبة ثلاثة اضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن أوبك في 28 يونيو2022، فإن عائدات صادرات النفط الإيرانية ارتفعت الی 220 بالمائة خلال عام 2021 لتصل الی اكثر من 25 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة ثلاثة اضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه.

واظهر التقرير أن ايران كانت صاحبة ثاني أكبر زيادة مئوية لإيرادات صادرات النفط لدى دول أوبك في عام 2021، بنسبة 220 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 25.313 مليار دولار.

وشهدت إيرادات دول أوبك من صادرات النفط قفزة قوية بنحو 77% في عام 2021، مدعومةً بتعافي الطلب على الخام وارتفاع الأسعار.

وبلغت قيمة صادرات أعضاء أوبك من النفط نحو 560.63 مليار دولار في العام الماضي (2021)، مقابل 317.35 مليار دولار في 2020.

وبعدما شهد الطلب العالمي على النفط انخفاضًا حادًا خلال عام الوباء (2020)، عاد للتعافي العام الماضي، مع إنهاء الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا وعودة النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي، وهو ما انعكس على صادرات النفط للدول الأعضاء في أوبك، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

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