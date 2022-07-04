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الجزيرة نقلاً عن مسؤول إيراني:

مستعدون لتحقيق اتفاق قوي ومقبول خلال الأيام المقبلة

وقال أن أمريكا تتحمل مسؤولية عدم توصل مفاوضات الدوحة وفيينا إلى نتيجة، مضیفا نحن مستعدون لتحقيق اتفاق قوي ومقبول خلال أيام وهذا يتطلب قرارا أمريكيا واضحا.
رمز الخبر: ۶۶۵۳۰
تأريخ النشر: 03 July 2022

نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مسؤول إيراني، في تصريح لها، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتحقيق اتفاق قوي ومقبول خلال أيام لكن هذا يتطلب قرارا أمريكيا واضحا.

واضافت قناة الجزيرة" الاخبارية نقلا عن "مسؤول ايراني" دون تسميته إن طهران لم ولن تترك طاولة المفاوضات وواشنطن هي من غادرت الاتفاق النووي وعطلت تنفيذه، مضیفا ان مفاوضات الدوحة هي استمرار لمسار فيينا وهدفها حل الخلافات المتبقية بشكل مبتكر وسريع.

وتابع: يمكن الوصول لاتفاق مقبول وهذا مرهون بواقعية واشنطن في التعامل مع الغاء الحظر.

وقال أن أمريكا تتحمل مسؤولية عدم توصل مفاوضات الدوحة وفيينا إلى نتيجة، مضیفا نحن مستعدون لتحقيق اتفاق قوي ومقبول خلال أيام وهذا يتطلب قرارا أمريكيا واضحا.

یذکر أن قناة بلومبيرغ الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين أن المفاوضات النووية ستستمر بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل.

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