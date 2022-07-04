"حزب الله": إطلاق 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء السبت، أنها اطلاق 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش جنوب البلاد في مهام استطلاعية.

وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيان لها، أن المسيّرات انجزت المهمة المطلوبة وكذلك أوصلت الرسالة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان

بعد ظهرِ اليوم السبت في ٢/٧/٢٠٢٢ قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي باطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز ‏الجبار.‏

المقاومة الإسلامية / السبت ٢/٧/٢٠٢٢‏