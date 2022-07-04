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صادرات ايران من الخدمات الفنية والهندسية حققت نموا بنسبة 367٪

يبين هذا التغيير نموًا بنسبة 367٪ في تصدير الخدمات الفنية والهندسية في العام الماضي مقارنة بعام 2020.
رمز الخبر: ۶۶۵۲۶
تأريخ النشر: 03 July 2022

تشير الإحصائيات الرسمية الى أن التجارة غير النفطية في البلاد نمت بشكل ملحوظ خلال فترة الحكومة الثالثة عشرة البالغة نحو 10 اشهر ، من بينها سجلت الخدمات الفنية والهندسية قفزة بنسبة 367٪ في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس).

وتعتبر الخدمات الفنية والهندسية من أهم القطاعات المتنامية في صادرات البلاد، وتشير إحصائيات منظمة تنمية التجارة الايرانية إلى أن قيمة صادرات الخدمات الفنية والهندسية لعام 2020 كانت تعادل 493 مليون دولار ، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 2 مليار و 305 ملايين دولار عام 2021.

يبين هذا التغيير نموًا بنسبة 367٪ في تصدير الخدمات الفنية والهندسية في العام الماضي مقارنة بعام 2020.

واستمر الاتجاه المتزايد لتصدير الخدمات الفنية والهندسية في ربيع هذا العام ، حيث وصل إلى 105 ملايين دولار في الربيع ، بينما كان هذا الرقم حوالي 17 مليون دولار في ربيع العام الماضي ، مما يشير إلى نمو 518 بالمائة.

وبحسب إحصاءات منظمة تنمية التجارة ، بلغت قيمة الصادرات والواردات للبلاد في عام 2021 ما قيمته 34.8 و 38.9 مليار دولار على التوالي. فيما ارتفعت قيمة الصادرات والواردات في عام 2021 إلى 48.6 و 53 مليار دولار على التوالي. وهذا يدل على نمو بنحو 40٪ من الصادرات و 36٪ من واردات البلاد عام 2021 مقارنة بعام 2020.

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رایکم
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