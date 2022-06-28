وزير الزراعة السوري: أشكر قائد الثورة الإسلامية والشعب الايراني لتقدیم المساعدات لبلادنا

وأضاف: تستورد سوريا حاليًا کمیات کبیرة من الجرارات والمعدات الزراعية الكبيرة والأسمدة والنفط من إيران.

اعرب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري "محمد حسن قطنا" عن تقدیره للدعم الذي قدمته ایران قيادة وحكومة وشعباً للشعب السوري في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي وبناء بعض السدود والطرق السريعة واضاف هناك تعاون كبير بيننا وبين الدولة الشقيقة والصديقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار قطنا في تصریح خاص لمراسل وکالة "ارنا " يوم الأحد، علی هامش معرض الزهور الدولي بدورته الـ 42 والذي یقيم في حديقة تشرين بدمشق، إلى توقيع سبع اتفاقيات تجارية بين إيران وسوريا مضیفا هناك تعاون كبير بيننا وبين الدولة الشقيقة والصديقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: حتى الیوم، تم توقيع وتنفيذ عدة من اتفاقيات التعاون لتطوير العلاقات التجاریة بين البلدين وصرح هناك تعاون كبير بين البلدين في مختلف المجالات کالقطاع الزراعي مضيفا عقدنا حتي اليوم اجتماعات مختلفة مع مجموعة من المنتجين الإيرانيين وتم توقيع اتفاقيات تجاریة مهمة مع بعضهم".

وأشار إلى الأنشطة الاقتصادية الإيرانية في سوريا قائلا أن ايران قدمت مساهمات كبيرة لبلادنا في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي وبناء بعض السدود والطرق السريعة.

كما أشار إلى زيارة مسئولي عدد من الشركات الإيرانية إلى سوريا لتوطيد العلاقات الثنائية قائلا: خلال زيارة مسئولي بعض الشركات الإيرانية العاملة في القطاع الزراعي واللقاءات التي اجريت ، ناقشنا عدد من القضايا ، من بينها سبل تعزيز العلاقات في مجال الزراعة وتبادل السلع كزيت الزيتون والحليب و الآلات الزراعیة.

وأضاف: تستورد سوريا حاليًا کمیات کبیرة من الجرارات والمعدات الزراعية الكبيرة والأسمدة والنفط من إيران.

واعرب عن تقدیره للدعم الذي قدمه قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشعب الایراني لسوريا في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي وبناء بعض السدود والطرق السريعة في هذا البلد.