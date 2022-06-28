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مراهق إيراني يحرز المركز الثالث بالمهرجان العالمي لكرة الطاولة بالمجر

تونس وألمانيا والسويد وهولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وكوسوفو وقبرص وأوكرانيا واليابان وإيران واليونان ومصر وقيرغيزستان وأوزبكستان وغانا والبرازيل وأكوادور والمجر.
رمز الخبر: ۶۶۵۲۳
تأريخ النشر: 27 June 2022

أحرز المراهق الإيراني" محمد برهام كلستاني" المركز الثالث في الدورة الخامسة من المهرجان العالمي لكرة الطاولة للشباب الذي أقيم بمدينة جيور "Győr " بالمجر.

واحتل محمد برهام كلستاني المركز الثالث، في الطاولة الفردية فئة اقل من 13 سنة في الدورة الخامسة من مهرجان الشباب العالمي لكرة الطاولة الذي اقيم من 21 الى 26 يونيو الجاري بالمجر وتحديدا بمدينة جيور بإشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وشارك في المهرجان، 232 لاعبا ولاعبة من 20 دولة وهي: تونس وألمانيا والسويد وهولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وكوسوفو وقبرص وأوكرانيا واليابان وإيران واليونان ومصر وقيرغيزستان وأوزبكستان وغانا والبرازيل وأكوادور والمجر.

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