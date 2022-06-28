رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة يستقبل رئيس الأركان المشتركة للجيش الباكستاني

ووصل اللواء نديم رضا إلى طهران أمس الاحد بدعوة رسمية من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

استقبل رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري" اليوم الاثنين، رئيس اللجنة المشتركة لهيئة اركان الجيش الباكستاني الجنرال نديم رضا صباح اليوم الاثنين في طهران.

وافاد مكتب العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة انه حضر رئيس الاركان المشتركة للجيش الباكستاني اللواء نديم رضا صباح اليوم الاثنين مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية والتقى برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري".

ويهدف الاجتماع إلى تطوير التعاون الثنائي في اطار احلال ألامن المستديم في المنطقة وزيادة التفاعلات العسكرية والتعاون التعليمي والأمني ​​المشترك.

وسيلتقي رئيس الأركان المشتركة للجيش الباكستاني مع كبار المسؤولين العسكريين الآخرين في الجمهورية الإسلامية الايرانية بعد الاجتماع مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

ووصل اللواء نديم رضا إلى طهران أمس الاحد بدعوة رسمية من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا قد زار طهران في السنوات الأخيرة للقاء مع كبار المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية الايرانية.