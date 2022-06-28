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أنامل إيرانية تحيك سجادة مونديال قطر2022

رمز الخبر: ۶۶۵۲۱
تأريخ النشر: 27 June 2022

أنهى فنانان إيرانيان من مدينة تبريز شمال غرب البلاد حياكة سجادة خاصة بكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

واستخدم حائك السجادة رضا لامعي ومصممها "جلالي" أكثر من 300 لون و 2 مليون عقدة، وعشرات التصميمات في لوحتهما الفنية الفاخرة التي مقاسها 160سم في 200 سم، ومن المقرر أن تعرض في قطر خلال مونديال 2022.

وفي مقابلة مع مراسل إرنا، قال مصمم هذه السجادة الرائعة، أن تصميمها استغرق 6 أشهر واستخدم فيه رموز وکرات وشعارات 32 دولة استضافت المونديال من عام 1930 إلى 2022، وأيضا ملعب "البيت" في قطر الذي يحتضن افتتاح مونديال قطر.

ومن المقرر أن یتم عرض هذه السجادة الفنية الرائعة للجمهور باعتبارها من الحرف اليدوية الإیرانية العریقة في نهاية شهر نوفمبر 2022 تضامنا مع إقامة مونديال قطر.

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