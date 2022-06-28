هنية : 150 صاروخاً ستدك الكيان الصهيوني في أقل من 5 دقائق

إننا اليوم في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي يصنعها شعبنا والمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة.

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، "إسماعيل هنية"، بأن "150 صاروخاً ستدك الكيان الصهيوني في أقل من 5 دقائق".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مهرجان مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال هنئية : إننا اليوم في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي يصنعها شعبنا والمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة.

واضاف، ان "غزة المحاصرة التي خاضت الحروب والمعارك هي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع العدو"؛ لافتًا إلى أن "150 صاروخاً ستدك الكيان الصهيوني في أقل من 5 دقائق".

وتابع، ان "الضفة بعد سنوات عجاف وتعاون أمني ومؤامرات من القريب والبعيد، تنتفض من جديد وتقف جنين لتعلي راية المقاومة"؛ مشددا على انه "لا مكان للصهاينة والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك".

واستطرد القيادي في المقاومة الفلسطينية، قائلا : من لبنان المقاومة أقول للصهاينة، ستتحطم أحلامكم ولا مكان لكم في القدس والأقصى وأمتنا العربية والإسلامية هي أولى بالقدس.