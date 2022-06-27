عقد التوأمة بين مدینتي اشنوية الايرانية وناراشینو اليابانية

يتم عقد التوأمة بين مدینة اشنوية في شمال غرب ايران التي تشتهر بعاصمة الكرز مع مدينة نارشينو الیابانية وهي تشتهر بمدينة أزهار الکرز.

قال ممثل أذربيجان الغربية في المجلس الأعلى لشوؤن المحافظات في البلاد "ایرج سلیمان زادة" انه سيتم عقد التوأمة بين مدينة أوشنوية الایرانية ومدينة نارشينو اليابانية.

وقال سلیمان زادة في مقابلة مع ارنا الیوم الخمیس: يتم عقد التوأمة بين مدینة اشنوية في شمال غرب ايران التي تشتهر بعاصمة الكرز مع مدينة نارشينو الیابانية وهي تشتهر بمدينة أزهار الکرز.

وأضاف: ان مشروع عقد التوأمة بين مدينتين سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية والثقافية والتعليمية والسياحية بينهما خاصة ان مدينة أوشنويه او عاصمة الكرز في ايران تتمتع بامکانیات سياحية كبيرة.

یذکر ان مدينة اشنويه في محافظة اذربايجان الغربية شمال غربي ايران تشتهر بزراعة وانتاج الكرز حيث تعرف بانها عاصمة الكرز في ايران. ويقوم المزارعون بجني هذه الفاكهة اللذيذه في اواخر فصل الربيع في شهر حزيران/يونيو.