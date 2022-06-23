بالصورة: وزير الثقافة الاذربيجاني يتجول في منطقة عباس اباد الثقافية والسياحية بطهران

قام وزير ثقافة اذربيجان "انار كريم اوف" والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بجولة في منطقة "عباس اباد" الثقافية والسياحية الواقعة في شمال العاصمة طهران.

ورافق الوزير الاذربيجاني في هذه الجولة، عدد من كبار مسؤولي الشؤون الثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بمن فيهم السفير والمستشار الثقافي الايرانيين في باكو .

ومن ابرز المناطق والمعالم التي تفقدها "كريم اوف" خلال جولته في منطقة عباس اباد اليوم، يشار الى "جسر الطبيعة" وهو اكبر جسر للمشاة على صعيد البلاد، مضافا حديقة "اب واتش" (الماء والنار) بمناظرها الطبيعية الخلابة، و"حديقة الموانئ" و"جسر الحرير".

و وصل وزير الثقافة الاذربيجاني الى طهران امس الاثنين؛ حيث التقى نظره الايراني "محمد مهدي اسماعيلي"، وبحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التاكيد على تطوير العلاقات الثقافية والفنية بین البلدين.

وفي تصريحه خلال اللقاء، اشار "اسماعيلي" الى الاواصر التاريخية والحضارية والثقافية والانشطة المشتركة التي تجمع بين ايران واذربيجان؛ مؤكدا بان هذه العلاقات تفوق اطر الصداقة، بل اخذت طابع القرابة.

وأضاف : اننا سنزيل أي عقبة أمامنا نظرًا للعلاقات طويلة الأمد والصداقة القائمة بين البلدين.

في المقابل، اكد "كريم اوف" بان ايران واذربيحان على اعتاب انطلاقة جديدة في سياق تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

يذكر ان وزير الثقافة الاذربيجاني التقى اليوم الثلاثاء بطهران، مع وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "سيد عزت الله ضرغامي"، وبحث الجانبان في السبل الكفيلة بتطوير التعاون في المجالات ذات الاهمية بين الجانبين.