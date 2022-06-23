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المرجع الديني سبحاني يدعو رجل دين آذربيجاني سجين في بلاده لانهاء إضرابه عن الطعام

السيد الحاج طالع باقرزاده؛ اطلعت على اوضاعكم واوضاع رفاقكم الآخرين. من الضروري ان تنهوا إضرابكم (عن الطعام) وسياتي الفرج إن شاء الله تعالى بطريق آخر.
رمز الخبر: ۶۶۵۱۰
تأريخ النشر: 22 June 2022

دعا آية الله جعفر سبحاني احد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة، رجل الدين الآذربيجاني السجين في بلاده حجة الاسلام طالع باقر زادة ورفاقه لانهاء إضرابهم عن الطعام.

جاء ذلك في رسالة وجهها المرجع الديني آية الله سبحاني مساء الثلاثاء الى حجة الاسلام طالع باقر زدة الذي اضرب مع رفاقه عن الطعام احتجاجا على اساءة محققي منظمة مكافحة الجريمة المنظمة في جمهورية آذربيجان للذات الالهية واهل البيت (عليهم السلام).

وقال آية الله سبحاني في الرسالة: السيد الحاج طالع باقرزاده؛ اطلعت على اوضاعكم واوضاع رفاقكم الآخرين. من الضروري ان تنهوا إضرابكم (عن الطعام) وسياتي الفرج إن شاء الله تعالى بطريق آخر.

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المرجع الديني سبحاني يدعو رجل دين آذربيجاني سجين في بلاده لانهاء إضرابه عن الطعام