الاستخبارات العراقیة تعلن عن مقتل "والي الأنبار" لدى تنظیم داعش الارهابي

واوضحت ان هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقیة، بمقتل "والي الأنبار" لدى تنظیم داعش الارهابي و3 من مرافقيه في محافظة الأنبار غربي العراق.

واعلنت وكالة الاستخبارات عن مقتل "والي الأنبار" لدى داعش و3 من مرافقيه .

وذكر بيان للوكالة ان رجال وكالة الاستخبارات نصبت كمينا لما يسمى والي الانبار الملقب ابو منصور وثلاثة من مرافقيه بعد أن تم رصدهم وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم في صحراء الانبار ، بدورها وجهت القوة الجوية ضربات دقيقة حولتهم الى جثث هامدة.

واوضحت ان هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.