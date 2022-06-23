النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

الاستخبارات العراقیة تعلن عن مقتل "والي الأنبار" لدى تنظیم داعش الارهابي

واوضحت ان هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.
رمز الخبر: ۶۶۵۰۹
تأريخ النشر: 21 June 2022

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقیة، بمقتل "والي الأنبار" لدى تنظیم داعش الارهابي و3 من مرافقيه في محافظة الأنبار غربي العراق.

واعلنت وكالة الاستخبارات عن مقتل "والي الأنبار" لدى داعش و3 من مرافقيه .

وذكر بيان للوكالة ان رجال وكالة الاستخبارات نصبت كمينا لما يسمى والي الانبار الملقب ابو منصور وثلاثة من مرافقيه بعد أن تم رصدهم وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم في صحراء الانبار ، بدورها وجهت القوة الجوية ضربات دقيقة حولتهم الى جثث هامدة.

واوضحت ان هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
على المجلس الأعلى للثورة الثقافية اداء دور أكثر فاعلية في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
بالصورة: وزير الثقافة الاذربيجاني يتجول في منطقة عباس اباد الثقافية والسياحية بطهران
ايران تدين بشدة فرض الحظر كأداة سياسية من قبل بعض الحكومات
المرجع الديني سبحاني يدعو رجل دين آذربيجاني سجين في بلاده لانهاء إضرابه عن الطعام