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كمالوندي: فليبتعد غروسي عن التصريحات الاعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية انه : "لا شك في أن بعض التصريحات والمواقف السياسية غير البناءة ستزيد الوضع تعقيدا".
رمز الخبر: ۶۶۴۹۹
تأريخ النشر: 16 June 2022

نصح المتحدث ومساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية.

وقال كمالوندي في تصريح له الاربعاء تعليقا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة : أنصح رافائيل غروسي ، مدير عام الوكالة الذرية، بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية.

واضاف: من الواضح أنه إذا كانت هناك مسائل فنية ، فيجب تقديمها بشكل مهني في إطار مهام الوكالة ويجب متابعتها من خلال القنوات والآليات المعتادة للوكالة ومن البديهي أن الاعلام ليس ساحة لمثل هذه التفاعلات.

وتابع كمالوندي ان : "ان المتوقع من المدير العام للوكالة بصفته رئيس هيئة قانونية دولية ان يبتعد عن التصريحات والمواقف السياسية وأن يحرص على عدم تعقيد العلاقات بين أعضاء الوكالة بتصريحاته".

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية انه : "لا شك في أن بعض التصريحات والمواقف السياسية غير البناءة ستزيد الوضع تعقيدا".

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كمالوندي: فليبتعد غروسي عن التصريحات الاعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية
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