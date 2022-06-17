قائد الثورة يدعو بالشفاء لوالدة شهيد يابانية

قام مساعد مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية ومندوبو مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي بعيادة السيدة اليابانية سبأ بابائي (كونيكو يامامورا) في المستشفى وهي والدة شهيد من شهداء الدفاع المقدس (1980-1980) وابلغوها تحياته ودعاءه لها بالشفاء العاجل.

وخلال الزيارة التي جرت امس الاربعاء اهدى حجة الاسلام محمد محمديان مساعد مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية، غترة (كوفية) سماحته لهذه السيدة المضحية والثورية وابلغها تحياته وقال: ان سماحة القائد وجه لكم تحياته وابتهل بالدعاء بموفور الصحة والعافية لكم حيث قضيتم عمركم في طريق الاسلام والثورة.

واوضح بان قائد الثورة طالع اخيرا كتاب مذكرات السيدة بابائي واشاد بها وكتب تقريظا لها، واعلن محمديان عن نشر هذا التقريظ من قبل مؤسسة حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة.

يذكر ان كونيكو يامامورا وبعد تعرفها في سن الشباب على معارف دين الاسلام المبين وزواجها من شاب ايراني مؤمن، تخلت عن ديانة الشنتو واعتنقت الاسلام ومذهب الشيعة واختارت لنفسها اسم "سبأ بابائي".

وكانت هذه السيدة المضحية متواجدة بكل وجودها في ساحة الدفاع عن الثورة الاسلامية ايام انتصار الثورة الاسلامية ومرحلة الدفاع المقدس وقدمت ابنها للثورة الاسلامية الذي استشهد في فترة الدفاع المقدس بمواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988.

وصدر عن دار "سورة" للنشر كتاب عن حياة والدة الشهيد هذه بعنوان "مهاجرة ارض الشمس" بقلم حميد حسام ومسعود امير خاني.