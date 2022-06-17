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وزير خارجية باكستان:

يجب التأسي بصمود الشعب الايراني في مواجهة التحديات

ايران جارتنا القريبة، وتجمعنا بها قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية، لكن البلدين يتمتعان بطاقات كامنة لم يتم تفعيلها بعد.
رمز الخبر: ۶۶۴۹۶
تأريخ النشر: 16 June 2022

اشاد وزير خارجية باكستان "بلاول بوتو زرداري" بمقاومة الجمهورية الاسلامية الايرانية امام المشاكل والتحديات؛ قائلا : ينبغي لنا ان نحذو حذو الشعب الايراني في مواجهة الحصار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

"زرداري" ادلى بهذا التصريح امام جمع من الدبلوماسيين والموظفين في سفارة باكستان لدى ايران اليوم.

واضاف وزير الخارجية الباكستاني: ايران جارتنا القريبة، وتجمعنا بها قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية، لكن البلدين يتمتعان بطاقات كامنة لم يتم تفعيلها بعد.

وفيما اشار الى مشاكل الشعب الايراني الناجمة عن الحظر، اكد زرداري: ينبغي لنا ان نتاسى بهذا الشعب في سياق مواجهة التحديات وتسخير الطاقات المحلية والذاتية لتطوير الاقتصاد والوضع المعيشي رغم الضغوط المفروضة.

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