متحدث الحكومة : ظهرت بوادر اجتياز الصعاب والمضي نحو الازدهار في البلاد

ان النمو الاقتصادي دون احتساب العائدات النفطية في ايران خلال العام 2021، بلغ 3.6 بالمائة؛ الامر الذي شكّل بادرة على اجتياز الظروف العصيبة ومضي البلاد نحو الازدهار والرخاء.

اكد المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي"، بان التقارير الاحصائية الاقتصادية الاخيرة، ورغم الظروف العسيرة الراهنة تبشر ببداية اجتياز المصاعب والمضي نحو الازدهار قدما.

وبحسب ما اورده "بهادري جهرمي" في تغريدة له اليوم، فقد سجّلت الاحصائيات الاقتصادية الرسمية للبلاد نموا خلال العام 2020 ومطلع العام 2021 بواقع 5.3 بالمائة، وخلال موسمي الخريف والشتاء من العام الماضي، 8.4 و7.5 بالمائة.

واضاف : ان النمو الاقتصادي دون احتساب العائدات النفطية في ايران خلال العام 2021، بلغ 3.6 بالمائة؛ الامر الذي شكّل بادرة على اجتياز الظروف العصيبة ومضي البلاد نحو الازدهار والرخاء.