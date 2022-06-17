النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۵مشاهدات
‍ پ

متحدث الحكومة : ظهرت بوادر اجتياز الصعاب والمضي نحو الازدهار في البلاد

ان النمو الاقتصادي دون احتساب العائدات النفطية في ايران خلال العام 2021، بلغ 3.6 بالمائة؛ الامر الذي شكّل بادرة على اجتياز الظروف العصيبة ومضي البلاد نحو الازدهار والرخاء.
رمز الخبر: ۶۶۴۹۳
تأريخ النشر: 16 June 2022

اكد المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي"، بان التقارير الاحصائية الاقتصادية الاخيرة، ورغم الظروف العسيرة الراهنة تبشر ببداية اجتياز المصاعب والمضي نحو الازدهار قدما.

وبحسب ما اورده "بهادري جهرمي" في تغريدة له اليوم، فقد سجّلت الاحصائيات الاقتصادية الرسمية للبلاد نموا خلال العام 2020 ومطلع العام 2021 بواقع 5.3 بالمائة، وخلال موسمي الخريف والشتاء من العام الماضي، 8.4 و7.5 بالمائة.

واضاف : ان النمو الاقتصادي دون احتساب العائدات النفطية في ايران خلال العام 2021، بلغ 3.6 بالمائة؛ الامر الذي شكّل بادرة على اجتياز الظروف العصيبة ومضي البلاد نحو الازدهار والرخاء.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
كمالوندي: فليبتعد غروسي عن التصريحات الاعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية
قائد الثورة يدعو بالشفاء لوالدة شهيد يابانية
قائد الثورة يدعو لتفعيل دور لجنة التعاون المشتركة بين ايران وتركمانستان
يجب التأسي بصمود الشعب الايراني في مواجهة التحديات
غريب آبادي ينتقد محاکمة الدبلوماسي الايراني اسدي في محاكم ألمانيا وبلجيكا
ايران تستلم 1.6 مليار دولار مستحقات متاخرة ازاء صادرات الغاز الى العراق
متحدث الحكومة : ظهرت بوادر اجتياز الصعاب والمضي نحو الازدهار في البلاد