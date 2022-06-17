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مصدر مسؤول: اليونان تفرج عن السفينة الإيرانية

وتابع هذا البيان، ان الاجراءات القانونية للافراج عن السفينة واعادتها الى المياه الايرانية بدات بالفعل.
رمز الخبر: ۶۶۴۹۱
تأريخ النشر: 15 June 2022

أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، أن حكومة اليونان قررت الإفراج عن حمولة السفينة الايرانية المحتجزة لديها.

واضاف المصدر ذاته في بيان صادر اليوم الثلاثاء، ان المراحل القانونية لهذا القرار دخلت قيد التنفيذ حاليا.

واوضح البيان، ان هذه الخطوة من جانب الحكومة اليونانية، تأتي بعد ان قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية باتخاذ اجراء سريع وقوي (ردا على احتجاز اثينا غير القانوني للسفينة التي كانت ترفع العلم الايراني قبالة سواحلها ومصادرة حمولتها).

واضافت المنظمة الايرانية للموانئ والملاحة البحرية، ان ردّ طهران السريع والمقتدر الى جانب متابعة الجهات المعنية الاخرى ودعم وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية، ادى في نهاية المطاف، ورغم مخالفة امريكا ومطالبتها الحكومة اليونانية بمصادرة حمولة السفينة الايرانية لصالحها، الان ان اثينا اصدرت قرار رفع الحجز عن السفينة.

وتابع هذا البيان، ان الاجراءات القانونية للافراج عن السفينة واعادتها الى المياه الايرانية بدات بالفعل.

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