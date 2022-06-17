وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية يقدم استقالته

خلال 300 يوم من نشاطي في هذه الوزارة، بذلت قصارى جهدي لأخدم بأمانة أبناء الوطن الأعزاء وأشكر زملائي في هذه الوزارة على دعمهم المخلص خلال هذه الفترة.

قدم وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، حجت الله عبدالملكي، استقالته لرئيس الجمهورية اية الله إبراهيم رئيسي.

وبذلك يكون حجت الله عبدالملكي أول وزير يستقيل من الحكومة الثالثة عشرة التي تشكلت في أواخر آب/أغسطس الماضي. كما أنه أصغر وزير في الحكومة ويبلغ من العمر 41 عاماً.

وفي السياق، اعلن المتحدث بأسم الحكومة علي بهادري جهرمي ان رئيس الجمهورية وافق على استقالة عبدالملكي وعين "محمد هادي زاهدي وفا" وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية بالوكالة لحين إيجاد بديل للوزير المستقيل.

ويتولى زاهدي وفا حاليا منصب مساعد النائب الأول للرئيس الإيراني لشؤون التنسيق والإشراف في اللجنة الاقتصادية الحكومية.

ويبلغ زاهدي وفا من العمر 59 عامًا وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوتاوا في كندا.

وعمل زاهدي وفا في السنوات الأخيرة ، عضوًا في مجلس إدارة شركة استثمار الضمان الاجتماعي (شستا)، ورئيس مجلس إدارة شركة صناعات نوين القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة رايتل للاتصالات وعضوًا بالمجلس الأعلى للنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم.

وتنص رسالة عبدالملكي إلى رئيسي على ما يلي:

بسمة تعالى

حضرة آية الله رئيسي

رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية المحترم

تحياتي و أطيب التمنيات بالتوفيق و الازدهار

أشكركم على آرائكم الطيبة ، وأود أن أعلن استقالتي من منصب وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية وتقييم ثقة مجلس الشورى الإسلامي الموقر من أجل تحسين التنسيق الحكومي.

خلال 300 يوم من نشاطي في هذه الوزارة، بذلت قصارى جهدي لأخدم بأمانة أبناء الوطن الأعزاء وأشكر زملائي في هذه الوزارة على دعمهم المخلص خلال هذه الفترة.

أنا أعتبر نفسي جنديًا صغيرًا للنظام الإسلامي والحكومة الشعبية وسأسعى لتحقيق مُثله السامية وأهدافه من الخطوة الثانية للثورة الإسلامية لبقية حياتي ولن أتخلى عن أي خدمة في هذا المجال.

مع فائق الاحترام

حجت الله عبد الملكي