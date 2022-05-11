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سرايا القدس: معركة "سيف القدس" علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو

ونشرت السرايا عقب كلمة أبو حمزة مقطع فيديو؛ توضح فيه تفاصيل الضربة الأولى في معركة سيف القدس والتي استهدفت فيها جيب عسكرى "إسرائيلي" بصاروخ كورنيت شمال قطاع غزة.
رمز الخبر: ۶۶۴۴۶
تأريخ النشر: 11 May 2022

اعتبر المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، الثلاثاء، معركة "سيف القدس" علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، مؤكدا أن المقاومة استطاعت في هذه المعركة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها.

واورد موقع "فلسطين اليوم" ان أبو حمزة قال في تغريدة عبر قناته في موقع "التليغرام" بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس":" قبل عام من الآن، وفي مثل هذه اللحظات، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس البطولية التي خضناها في سرايا القدس، ومعنا فصائل المقاومة بكلٍ شرفٍ؛ انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها شعبنا بكل عنفوان في كل الميادين".

وشدد المتحدث باسم السرايا على أن معركة سيف القدس البطولية قد شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، خاتماً تغريدته قائلاً:"سندع الأفعال تدلل على ما نقول إن شاء الله".

وحلت الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس، الثلاثاء، والتي اندلعت في مايو2021، التي استمرت المقاومة بكافة تشكيلاتها العسكرية بقصف المدن الاستراتيجية المحتلة بالصواريخ، وأجبرت المعركة حكومة الاحتلال على الاخضاع لشروط المقاومة، منها منع تهويد مدينة القدس.

ونشرت السرايا عقب كلمة أبو حمزة مقطع فيديو؛ توضح فيه تفاصيل الضربة الأولى في معركة سيف القدس والتي استهدفت فيها جيب عسكرى "إسرائيلي" بصاروخ كورنيت شمال قطاع غزة.

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