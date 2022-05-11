وزير خارجية بولندا: علاقاتنا مع ايران تعود الى 500 عام مضت

اكد وزير خارجية بولندا "زبيغنيف راؤو"، على ان العلاقات بين بلاده وايران تمتد لاكثر من 500 عام مضت؛ مبينا ان البلدين شهدا تعاملات جيدة طوال هذه الفترة.



الوزير البولندي ادلى بهذا التصريح، خلال زيارة قام بها اليوم الاثنين لمحافظة اصفهان (وسط البلاد)؛ حيث كان في استقباله مساعد المحافظ للشؤون الامنية والسياسية "محمد رضا جان نثاري".



واشار "راؤو" الى دور الاواصر الشعبية في توسيع العلاقات بين الدول.



في المقابل، اعرب مساعد محافظ اصفهان عن ترحيبه بالوفد البولندي الزائر؛ منوها الى تاريخ العلاقات العريقة التي تجمع بين البلدين.



وتطرق "جان نثاري" الى واقعة لجوء رعايا بولندا ولاسيما الاطفال منهم خلال الحرب العالمية الثانية الى محافظة اصفهان؛ مبينا ان الشعب الايراني اثبت على مدى التاريخ بانه يكره الحروب ومستعد في اي وقت لاستقبال بصدر رحب اللاجئين الهاربين من الصراعات.



وبحسب هذا التقرير، ينوي وزير خارجية بولندا حضور مراسم افتتاح معرض الاطفال البولنديين الذي يبدا اعماله في اصفهان، تحت شعار "في مهب الريح"، مضافا الى اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين لدى هذه المحافظة.



و وصل راؤو عصر الاحد (امس) الى طهران؛ حيث اجرى مباحثات مع نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان" والتقى في مقر الرئاسة برئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، متطرقا فيها الى مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.