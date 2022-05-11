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اعتقال واصابة عشرات الفلسطینیین في مواجهات مع قوات الاحتلال

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.
رمز الخبر: ۶۶۴۴۳
تأريخ النشر: 11 May 2022

اعتقل واصیب عشرات الفلسطینیین، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة رام الله وشرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت "أمجد سلامة"، بعد أن داهمت سكنه في بلدة بيرزيت، وهو من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، والمحامي "عمر صافي"، بعد اقتحام بلدة "جفنا" شمال المدينة.

کما أصيب 14فلسطینيا، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات وقعت بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، إن مواجهات اندلعت في محيط قبر "يوسف النبي" ما أدى الى اصابة شاب بالرصاص الحي، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف أن 27 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف النبي وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

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