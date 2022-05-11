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اذربيجان تدعو الى تعزيز التعامل التجاري مع ايران

وصرح "مقدسي" خلال اللقاء مع "مهدييف"، ان هذه المشاورات تهدف الى رفع مستوى التعاون الثنائي، وهي متواصلة بشكل موسمي بين كبار مسؤولي الجمارك الايرانية والاذربيجانية.
رمز الخبر: ۶۶۴۴۲
تأريخ النشر: 11 May 2022

دعا رئيس اللجنة الحكومية لهيئة الجمارك بجمهورية اذربيجان "صفر مهدييف"، الى رفع مستوى التعامل التجاري والجمركي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس هيئة الجمارك الاذربيجانية، يوم الثلاثاء، لايران؛ حيث كان في استقباله بمنطقة ارس الحدودية (بمحافظة اردبيل - شمال غرب)، رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "علي رضا مقدسي".

واعرب المسؤول الاذربيجاني عن امله بان تفضي مباحثاته (اليوم) مع مسؤولي الجمارك الايرانية الى رفع مستوى التبادل التجاري والتسريع في وتيرة التعاون بين البلدين.

في المقابل، لفت رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، الى اهمية التعاون التجاري مع جمهورية اذربيجان لدى المسؤولين الايرانيين، وقال : ان المباحثات الثنائية تجري وفقا للاهداف المحددة بشأن تعزيز التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع دول الجوار.

وصرح "مقدسي" خلال اللقاء مع "مهدييف"، ان هذه المشاورات تهدف الى رفع مستوى التعاون الثنائي، وهي متواصلة بشكل موسمي بين كبار مسؤولي الجمارك الايرانية والاذربيجانية.

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