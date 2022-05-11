مورا يعلن التوجه الى طهران لمتابعة المفاوضات

كتب فيها انه سيلتقي في طهران، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني"، وعددا اخرين من كبار مسؤولي البلاد؛ باحثا معهم في المفاوضات النووية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اعلن مساعد الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، انه غادر، قبل قليل، الى طهران لمتابعة سير المفاوضات في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1.

ونشر "مورا" تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء، كتب فيها انه سيلتقي في طهران، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني"، وعددا اخرين من كبار مسؤولي البلاد؛ باحثا معهم في المفاوضات النووية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف هذا المسؤول الاوروبي: ان الجهود متواصلة لردم الهوة المتبقية في مفاوضات (فيينا).