محصّلة العلاقات المتنامية بين ايران وقرغيزيا توقيع 120 وثيقة للتعاون المشترك

وفي اشارة الى القواسم المشتركة الثقافية والحضارية والتقاليد الوطنية والدينية بين ايران وقرغيزيا، اكد رئيس الجمهورية بأنها رصيد عظيم وركيزة العلاقات الثنائية.

قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي": ان محصّلة الجهود الهادفة الى توسيع العلاقات بين ايران وقرغيزيا، تمثلت في توقيع 120 وثيقة للتعاون الثنائي بمختلف الصعد.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، الى نظيره القرغيزي "صادير جاباروف"؛ بمناسبة مرور 30 عاما على ذكرى انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي اشارة الى القواسم المشتركة الثقافية والحضارية والتقاليد الوطنية والدينية بين ايران وقرغيزيا، اكد رئيس الجمهورية بأنها رصيد عظيم وركيزة العلاقات الثنائية.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دأبت على مرّ تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين طهران وبيشكك الذي يمتد الى 3 عقود مضت، لتطوير التعاون الثنائي بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وختم بالقول : ان محصلة هذه العلاقات المتنامية، تمثلت في توقيع 120 وثيقة للتعاون بشتى المستويات وبما يشمل الحكومة والمحافظات ومؤسسات القطاع العام و الخاص في كلا البلدين.