المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا يزور طهران

فلهذا فان زيارة المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا الى ايران هي استمرار للمشاورات واللقاءات بشان المواضيع الخلافات المتبقية بين إيران وامريكا من أجل عودة امريكا الى صفوف الدول الاعضاء في الاتفاق النووي.

من المقرر ان يقوم المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا بزيارة الى طهران يوم الثلاثاء 10 ايار / مايو وسيلتقي خلال زيارته مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.

ویذکر ان المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا سيقوم يوم الثلاثاء 10 ايار / مايو الحالي بزيارة الى طهران وسيلتقي يوم الاربعاء 11 ايار / مايو مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.

بعد اجراء مفاوضات مكثفة بين إيران والاتحاد الأوروبي ومجموعة 4+ 1 ، جاء دور امريكا لاتخاذ القرار ومن هذا المنطلق غادر كبار المفاوضين فيينا متوجهين الى عواصم بلدانهم وتواصلوا المحادثات من خلال تبادل الرسائل من قبل المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا.

فلهذا فان زيارة المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا الى ايران هي استمرار للمشاورات واللقاءات بشان المواضيع الخلافات المتبقية بين إيران وامريكا من أجل عودة امريكا الى صفوف الدول الاعضاء في الاتفاق النووي.

وكان مورا خلال زيارته السابقة التي اجراها الى طهران في 27 مارس، قد التقى مع كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان ، ثم توجه إلى واشنطن لينقل وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويضع اللمسات الأخيرة على القرارات.