فصائل المقاومة: التهديدات باغتيال السنوار ستفتح على الاحتلال بابا من أبواب جهنم

سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار.

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن التهديدات الإسرائيلية باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أو أي من قادة المقاومة الفلسطينية في الداخل أو الخارج، ستفتح بابا من أبواب جهنم على الاحتلال.

وأكدت فصائل المقاومة في بيان لها، السبت، أن "ارتكاب مثل هكذا حماقة ستزلزل أركان الكيان المأزوم الذي يعيش حالة واضحة من التخبط والإرباك". اليوم، قال الناطق باسم كتائب عزّ الدين القسام، أبو عبيدة، إن المساس برئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أو بأي قائد في المقاومة؛ "هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق".

وحذر أبو عبيدة، الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بقيادة المقاومة. وأضاف في تصريح مقتضب له، اليوم السبت، تعقيبا على تهديدات الاحتلال: ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو.

وأضاف: سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار.