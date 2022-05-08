أردنيون يلبون نداء "الفجر العظيم" نصرة للأقصى ودعمًا للمقاومة

وطالبوا الحكومة الأردنية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه المقدسات والفلسطينيين، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، مؤكدين أن هذه الإجراءات أقل ما يمكن فعله لمواجهة انتهاكات المحتل.

أدى مواطنون أردنيون، صلاة الفجر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "الفجر العظيم" التي أقيمت في العديد من مساجد المملكة، دعماً للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ورفضاً لاعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين.

ودعت الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية الأردنية ولجان القدس في الجامعات الأردنية إلى المشاركة في حملة الفجر العظيم بمسجد الجامعة الأردنية، ومساجد أخرى في محافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والمفرق وجرش.

وحملت الدعوة شعار "احشد، انصر، قاوم"، ودعوة لمشاركة حاشدة من العائلات.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وعدم خِذلانهم عبر مشاريع التطبيع مع المحتل الذي اغتصب الأرض، وعاث فيها فسادًا وإفسادًا، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية التي تقف بالمرصاد لكل محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى.

وطالبوا الحكومة الأردنية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه المقدسات والفلسطينيين، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، مؤكدين أن هذه الإجراءات أقل ما يمكن فعله لمواجهة انتهاكات المحتل.