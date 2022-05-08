وزیر الخارجیة البولندی یزور طهران

يذكر أن المشاركة في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لدخول اللاجئين البولنديين إلى إيران ستكون من بين البرامج الأخرى لوزير الخارجية البولندي خلال زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو سيجري زيارة إلى طهران تستغرق يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن وزير الخارجية البولندي سيلتقي خلال زيارته إلى إيران، وزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وبعض كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسيتم خلال لقاء وزيري خارجية البلدين مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

يذكر أن المشاركة في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لدخول اللاجئين البولنديين إلى إيران ستكون من بين البرامج الأخرى لوزير الخارجية البولندي خلال زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.