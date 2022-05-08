قال خطيب جمعة طهران حجة الاسلام "محمد حسين ابو ترابي فرد" أن الأمة الإسلامية تقف الى جانب الشعب الفلسطيني بقوة حتى زوال الكيان الصهيوني.

وأشار حجة الاسلام "محمد حسين ابو ترابي فرد" في خطبة الجمعة في طهران إلى أن مسيرة يوم القدس أقيمت هذا العام بعظمة مختلفة، وهو ما يبشر بوحدة الأمة الإسلامية لدعم تحرير القدس.

وأضاف: في الأراضي المحتلة، وعلى الرغم من المصاعب اللاإنسانية المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، شارك أكثر من 200 ألف شخص في تجمع القدس وصلاة الجمعة في مدينة القدس، الأمر الذي كان مبشراً جداً وحاملاً رسالة يأس لأعداء المسلمين.

وتابع: اليوم الصهاينة محاصرون في غزة وفي الضفة الغربية من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية والحشد الشعبي العراقي والمناضلين في اليمن وكذلك المقاومة الإسلامية والوضع اصبح مختلفا تماما وهذا المسار سيستمر للاجتثاث الكيان الصهيوني واضاف ان مشاركة الناس في مسيرة يوم القدس العالمي مهدت الطريق لتحقيق هذا الهدف.

ولفت أبو ترابي فرد إلى أن الحكومة عازمة على إصلاح البنية والأداء الاقتصادي للبلاد واكد اننا نحتاج إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى، وقال، ان المعاناة الاقتصادية التي نراها اليوم هي النتيجة الحتمية للسياسات الاقتصادية التي انتهجت في العقود الأخيرة.