مشاورات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وتركيا

وأكد أهمية حل القضايا المتبقية في هذا المجال وضرورة تسريع التعاون الثنائي في إطار "اللجنة المشتركة للمياه" نظرا لأهمية قضية تغير المناخ والتغير البيئي.

تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، وجهات النظر حول تطورات العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

وهنأ وزير الخارجية التركي، أمير عبد اللهيان وإيران حكومة وشعباً، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وملموسة لتعزيز العلاقات الجيدة والودية بين البلدين.

كما أكد وزير الخارجية التركي استعداد أنقرة لعقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الثنائي في أقرب وقت ممكن والتخطيط لزيارة الرئيس التركي إلى طهران.

وأشار إلى العلاقات الجيدة بين البلدين الجارين والشقيقين، وقال، إنه عقب الاتفاق الأخير، سيتابع القضايا البيئية وإدارة الموارد المائية المشتركة من خلال المؤسسات ذات الصلة في تركيا واستمرار عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ وزير الخارجية، بعيد الفطر، مؤكدا استمرار زيارات كبار مسؤولي البلدين من أجل مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي إلى التخطيط لعقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، وقال: إن عقد هذا الاجتماع سيكون خطوة مهمة في دفع العلاقات وتحقيق مصالح البلدين والشعبين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وشدد أمير عبد اللهيان على التعاون بين البلدين في حماية البيئة وإدارة الموارد المائية المشتركة أكثر من ذي سبق.

وأكد أهمية حل القضايا المتبقية في هذا المجال وضرورة تسريع التعاون الثنائي في إطار "اللجنة المشتركة للمياه" نظرا لأهمية قضية تغير المناخ والتغير البيئي.

وأكد وزيرا خارجية إيران وتركيا على ضرورة استمرار المشاورات لمتابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال تنمية العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.