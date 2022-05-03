تجارة إيران مع دول منظمة شنغهاي تبلغ 37.2 مليار دولار

بلغت حصة الصادرات الايرانية الى دول هذه المنظمة 45 مليونا و 349 ألف طن بقيمة 20 مليارا و 596 مليون دولار ، رافقها نمو بنسبة 41٪ مقارنة بالفترة نفسها.

قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية إنه في العام الایراني الماضي ( انتهى 21 مارس 2022) بلغ حجم التجارة الايرانية مع دول منظمة شانغهاي للتعاون 55 مليون طن بقيمة 37.2 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33 في المائة في الواردات والصادرات الايرانية.

وقال السيد روح الله لطيفي، بلغت التجارة الايرانية مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصاديفي العام الايراني الماضي ، 54 مليونا و 856 ألف طن من البضائع بقيمة 37 مليارا و 168 مليون دولار، بزيادة 33٪ مقارنة بـعام 2020.

وأضاف: بلغت حصة الصادرات الايرانية الى دول هذه المنظمة 45 مليونا و 349 ألف طن بقيمة 20 مليارا و 596 مليون دولار ، رافقها نمو بنسبة 41٪ مقارنة بالفترة نفسها.

وأشار لطيفي إلى أن واردات إيران من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي بلغت 9 ملايين و 507 ألف طن من البضائع بقيمة 16 مليارا و 572 مليون دولار بزيادة 24٪ مقارنة بـ عام 2020.

فيما يتعلق بتصدير ايران إلى 11 دولة منظمة شنغهاي قال المتحدث باسم الجمارك ان الصين بأكثر من 14 مليار و 323 مليون دولار ونمو بنسبة 58٪ ، وأفغانستان بمليار و 839 مليون دولار وانخفاض بنسبة 20٪ والهند بمليار و 817 مليون دولار وبزيادة 42٪ كانت الوجهات الثلاثة الأولى للبضائع الإيرانية بين دول منظمة شنغهاي للتعاون.