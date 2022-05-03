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وزير الدفاع يدعو الى وحدة العالم الاسلامي في مواجهة قوى الهيمنة

وفي الختام، سال وزير الدفاع الباري تعالى ان يمنّ على جميع الشعوب المسلمة في ارجاء العالم بالسعادة والرقي والشموخ.
رمز الخبر: ۶۶۴۱۴
تأريخ النشر: 02 May 2022

دعا وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة (الايراني) "العميد محمد رضا اشتياني"، الى تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الاسلامية لصد مؤامرات قوى الهيمنة العالمية.

جاء ذلك في رسالة بعثها "العميد اشتياني" يوم الاحد، الى وزراء الدفاع في الدول الاسلامية، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

واكد وزير الدفاع، على اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز علاقات الصداقة والتضامن بين المسلمين وتوطيد التعاون بين افراد القوات المسلحة بهدف ترسيخ السلام والمودة على صعيد العالم الاسلامي.

وكتب العميد اشتياني في برقية التهنية لمناسبة عيد الفطر السعيد : ان عددا من الدول الاسلامية في المنطقة، تعاني اليوم من جشع القوى الامبريالية وسياسات الهيمنة والـ "اسلاموفوبيا" والارهاب والتدخل الاجنبي؛ وبما يلزم على سائر البلدان الاسلامية ان تتظافر الجهود وتعزز الوحدة فيما بينها لمواجهة هذه المؤامرات.

وفي الختام، سال وزير الدفاع الباري تعالى ان يمنّ على جميع الشعوب المسلمة في ارجاء العالم بالسعادة والرقي والشموخ.

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